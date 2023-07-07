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        Samsun'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

        Samsun'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 12:26
        Samsun'da minibüs devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Hüseyin Tanrıverdi (65) yönetimindeki minibüs, Yağınözü mevkisinde şarampole devrildi.

        Minibüsteki Şerife İşler (67) ve Ahmet Gümüşay (68) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile Nuri Yılmaz (67), İsmet Kunduz, Mehmet Çetin (69) ve Hakkı Gök (73) ise yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çetin ile Yılmaz, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, Gök ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        #samsun haberleri
        #trafik kazası
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