Samsunspor, kombine fiyatlarını açıkladı



İbrahim CANBULAT/SAMSUN,(DHA) SAMSUNSPOR'da yeni sezon kombine fiyatları 2 bin 250 TL ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor. Öğrenci, engelli, kadın taraftarlara bu fiyatlar üzerinden yüzde 20 indirim yapılacak. Kombine alan herkese forma hediye edilecek.

Spor Toto Süper Lig´in yeni ekibi Yılport Samsunspor Futbol Kulübü, 2023-2024 futbol sezonu sezonluk bilet (kombine) fiyatlarını belirledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; VIP 12 bin 500 TL, batı alt tribünü A kategori 7 bin, B kategori 5 bin 500 TL, doğu alt-üst tribünleri 3 bin 750 TL, kale arkası tribünlerinin biletleri 2 bin 250 TL´den satışa sunulacak.

KOMBİNE ALANA FORMA HEDİYE

Yılport Samsunspor Kulübü, kombine alan taraftarlara forma hediye edecek. Kırmızı-Beyazlı futbolseverler, gri ya da mor formalardan birini tercih edebilecek. Yine VIP kombinesi alan ilk 100 kişiye otopark kartı verilecek. Kombine alan öğrenci, engelli, kadın taraftarlara ise yüzde 20 indirim yapılacak. Kombinelerde farklı banka kartlarına taksit imkanı da sunulacak.

GENEL SATIŞ 15 HAZİRAN´DA

9 Haziran Cuma günü satışa çıkarılacak kombineler sadece Samsunspor passolig kartı olan taraftarlara satılacak. Geçen sezon kombinesi olanlara yer seçme önceliği verilecek. Öncelikli kombine alma fırsatı verilen taraftarlar bu haklarını 9-13 Haziran tarihleri arasında kullanabilecek. Kombinelerin genel satışı ise 15 Haziran´da başlayacak. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Samsun İbrahim CANBULAT

2023-06-07 14:07:30



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