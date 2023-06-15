Müstehcen çocuk görüntüsü operasyonunda öğretim üyesine ev hapsi

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da polisin, müstehcen çocuk görüntüsü indiren ve paylaşan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyesi A.S.´nin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı. A.S.´ye ev hapsi verilirken, diğerleri ise adli kontrolle serbest kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmanın ardından müstehcen çocuk görüntüsü indiren veya paylaşan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Atakum ve İlkadım ilçelerinde farklı zamanlarda yapılan baskınlarda, OMÜ öğretim üyesi A.S. ile T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırılırken, T.G., H.G. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Merkez Emre ÖNCEL
2023-06-15 15:41:14
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