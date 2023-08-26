Balıkçılardan 1 Eylül hazırlığı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da balıkçılar, 'Vira Bismillah' demek için 1 Eylül'de başlayacak balık av sezonu öncesi ağlarını ve teknelerini tamir etmeye başladı. Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "2-3 yıldır hamsiler boy sınırında duruyordu ama bu sene biraz daha iri olmasını bekliyoruz" dedi.

Denizlerde 1 Eylül´de başlayacak av sezonuna sayılı günler kala balıkçılar da denize açılmak için hazırlıklara başladı. 'Vira Bismillah' demek için ağlarını ve teknelerini tamir eden balıkçılar, kopmuş ve yıpranmış yerleri örüp, sağlamlaştırıyor. Teknelerde ise hasarlı yerler tamir ediliyor. Tekne motorları da gözden geçiriliyor. Sezonda vakit kaybetmek istemeyen balıkçılar, hazırlıklarını tamamlamak için yoğun çalışıyor.

'BALIKLARDAN UMUTLUYUZ'

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu yıl hamsinin bol olacağını düşündüklerini söyleyerek, "Hazırlıklarımız şu anda tamam. Teknelerimiz denize çıkmaya hazır. Bu sene denizde palamut biraz kısır görünüyor ama diğer balıklar var. Palamutlar zaten bir yıl olduğu zaman diğer yıl olmaz. Balıklardan bu sene umutluyuz. Türkiye genelinde geçen sene balıkların durumu iyiydi. Bu sene de iyi olacağına inanıyoruz. Hava sıcaklığı Eylül-Ekim aylarında değişirse daha iyi olur. Denizler sıcak olduğu zaman balıklar göçünü erken tamamlıyor. Her şey iklime bağlı. 2-3 yıldır hamsiler boy sınırında duruyordu ama bu sene biraz daha iri olmasını bekliyoruz. Diğer türlerde de çok sıkıntı olacağını sanmıyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2023-08-26 15:33:07