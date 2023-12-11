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        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN'datartıştığıarkadaşı H.Ç.'yi (36) bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam (36), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:10
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        Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        SAMSUN'datartıştığıarkadaşı H.Ç.'yi (36) bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam (36), tutuklandı.

        Olay, dün sabah İlkadım ilçesinde meydana geldi. Emrah Sağlam ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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