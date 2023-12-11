Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
SAMSUN'datartıştığıarkadaşı H.Ç.'yi (36) bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam (36), tutuklandı.
SAMSUN'datartıştığıarkadaşı H.Ç.'yi (36) bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam (36), tutuklandı.
Olay, dün sabah İlkadım ilçesinde meydana geldi. Emrah Sağlam ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.
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