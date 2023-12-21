Samsunspor - Konyaspor: 1-1

STAT:19 Mayıs

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Hakan Karabalcık, Abdullah Uğur Sarı

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk- Mickael Tirpan, Lubomir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Yunus Emre Çift (Dk.86 Osman Çelik), Flavien Tait (Dk.56 Moryke Fofana), Carlo Holse, Olivier Ntcham (Dk.90+2 Ercan Kara), Emre Kılınç (Dk.86 Nany Dimata), Marius Mouandilmadji

KONYASPOR: Paul Bernardoni- Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme Sitya, Soner Dikmen (Dk.76 Oğulcan Ülgün), Uğurcan Yazğılı, Alexandru Cicaldau (Dk.86 Steven Nzonzi), Louka Daniel Prip (Dk.76 Robert Muric), Marlos Moreno (Dk.90+4 Yasir Subaşı), Sokol Cikalleshi (Dk.76 Nelson Oliviera)

GOLLER: Dk. 68 (P) Olivier Ntcham (Samsunspor)- Dk. 29 (P) Sokol Cikalleshi (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Yunus Emre Çift, Mickael Tirpan, Carlo Holse (Samsunspor)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Samsunspor, evinde konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

10´uncu dakikada gelişen Samsunspor atağında Olivier Ntcham´ın penaltı noktasına doğru yaptığı ortaya Marius Mouandilmadji omuzuyla dokundu, top yandan auta gitti.

18´inci dakikada Samsunspor kornerinde ön direkte kafayı vuran Marius Mouandilmadji´nin şutu az farkla auta gitti.

26´ncı dakikada Samsunspor ceza alanında buluşan Alexandru Cicaldau, rakip futbolcunun müdahalesiyle yerde kaldı. Konyasporlu futbolcular bu pozisyonun ardından penaltı itirazında bulundu. Daha sonra VAR monitöründen pozisyonu tekrar izleyen hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.

29´uncu dakikada Sokol Cikalleshi, `Panenka´ penaltısı kullanarak topu Samsunspor fileleriyle buluşturdu: 0-1.

43´üncü dakikada Samsunspor atağında Mickael Tirpan´ın pasına gelişine vuran Olivier Ntcham´ın şutunu kaleci Paul Bernardini kurtarmayı başardı ve mutlak bir golü önledi.

45´inci dakikada Konyaspor atağında Soner Dikmen´in şutu sekerek Samsunspor penaltı noktasına doğru gitti. O noktada bulunan Uğurcan Yazğılı dokunarak topu Samsunspor filelerine gönderdi. Ancak yardımcı hakemin ofsayt uyarısıyla gol iptal edildi.

Devre konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

64´üncü dakikada Samsunspor atağında önce Emre Kılınç, Ahmet Oğuz´un müdahalesiyle yerde kaldı. Samsunsporlu futbolcular yoğun bir şekilde penaltı itirazında bulunda. VAR'ın uyarsının ardından pozisyonu izleyen hakem Murat Erdoğan müsabakada ikinci defa penaltı noktasını gösterdi.

68´inci dakikada penaltı vuruşunu kullanan Olivier Ntcham topu Konyaspor fileleriyle buluşturdu. 1-1

71´inci dakikada Daniel Prip´in ortasını Soner Dikmen arkaya doğru aşırdı. Arka direkte topla buluşan Francisco Calvo kafayla topu Samsunspor fileleriyle buluşturdu. Ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maç 1-1 sona erdi.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

2023-12-21 19:23:13