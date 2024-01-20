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        Samsunspor şehitlerini andı

        Samsunspor'da 1989 yılında Malatya deplasmanına giderken kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbol şehitleri için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:57 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:00
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        Samsunspor şehitlerini andı
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        Samsunspor'da 1989 yılında Malatya deplasmanına giderken kaza sonucu hayatlarını kaybeden futbol şehitleri için anma töreni düzenlendi.

        Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için 20 Ocak 1989´da yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetti. Türk futbolunu yasa boğan kazada hayatını kaybedenler, kazanın 35´inci yılında kabirleri başında dualarla anıldı. Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, Samsunspor İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik, Yunus Emre Çift, altyapı futbolcuları ile vatandaşlar katıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbolseverlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla Samsunspor'un hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük başarılara imza atacaktır" dedi. 

        Öte yandan aynı kazada felç kalan Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

        Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

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