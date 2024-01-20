Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor kafilesinin 35 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anıldı

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:37 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor kafilesinin 35 yıl önce geçirdiği kazada yaşamını yitirenler anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybedenler, kabirleri başında anıldı.

        Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan için kazanın 35. yılında Asri Mezarlık'taki kabirleri başında anma töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından konuşan Yılport Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, trafik kazasının Türk futbol tarihinin en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçtiğine işaret ederek, "Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenler için değil, tüm spor camiasının ve futbolseverlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara imza atacaktır." dedi.

        Öte yandan aynı kazada felç kalan ve 2 yıl önce vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı.

        Anma törenine Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Yılport Samsunspor İcra Kurulu üyeleri Soner Soykan ve Suat Çakır, futbol direktörü Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik ve Yunus Emre Çift, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü ile vatandaşlar katıldı.

        Kazada yaşamını yitiren Mete Adanır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Muzaffer Badalıoğlu Zonguldak'ta, Zoran Tomic ise Sırbistan'daki mezarı başında anılacak.

        - Kazadan dolayı Samsunspor renklerine "siyah"ı da eklemişti

        Samsunspor Futbol Takımı'nın 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazası, Türk futbol tarihinin kara günleri arasında yer alıyor.

        Sezonun ikinci devresinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor futbol takımının bulunduğu otobüs Havza ilçesinde kamyon ile çarpışmış, kazada teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomic ile otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yitirmişti.

        Karadeniz ekibi, kaza nedeniyle 1989 yılından itibaren kırmızı-beyazlı renklerine "siyah"ı da eklemişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        Sevgilisi Uzi ile vurmuştu! 19 yaşında hayata veda!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Havza OSB'de 100 kişi istihdam edilecek 50 milyon liralık yatırım için yer...
        Havza OSB'de 100 kişi istihdam edilecek 50 milyon liralık yatırım için yer...
        Samsun'da elektrik trafosunun duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        Samsun'da elektrik trafosunun duvarına çarpan aracın sürücüsü yaralandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da partisinin aday tanıtım toplantı...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da partisinin aday tanıtım toplantı...
        19 Mayıs ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
        19 Mayıs ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı
        OMÜ'de "14. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlen...
        OMÜ'de "14. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlen...
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Samsun'da konuştu: