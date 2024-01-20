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        Tekkeköy'de yapılan parka Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan Büyüklü Meydan Projesi'ndeki parka, Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:41
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        Tekkeköy'de yapılan parka Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde yapılan Büyüklü Meydan Projesi'ndeki parka, Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi.

        Tekkeköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye tarafından gerçekleştirilen Büyüklü Meydan Projesi, tamamlanma aşamasına geldi.

        Zemin ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilen alana belediyenin Kent Mobilyaları Üretim Atölyesi'nde üretilen bank ve pergoleler yerleştirildi.

        Ayrıca projenin bir parçası olarak Atatürk Anıtı yenilendi, alanda hatıra fotoğrafları çekilebilecek saat kulesi yapıldı.

        Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, projenin mahallelerine özel ve örnek bir yaşam alanı sunduğunu belirterek, "Zemin ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla kent mobilyalarıyla alan güzelleştirildi. Aynı zamanda şehitlerin ve mahalleden yetişen başarılı sporcuların tanıtıldığı bir bölüm ekledik. Projeye, Şehit Piyade Asteğmen Onur Ateş'in ismi verildi." ifadelerini kullandı.

        Tekkeköy ilçesine bağlı Büyüklü Mahallesi'nde dünyaya gelen Onur Ateş, askerlik vazifesi için aldığı temel eğitimin ardından piyade asteğmen öğretmen olarak görev yeri olan Van'ın Erciş ilçesine dönmüş, 23 Ekim 2011'de Van'da meydana gelen depremde hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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