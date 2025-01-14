Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'dan kısa kısa

        Yakakent Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:45 Güncelleme: 14.01.2025 - 17:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'dan kısa kısa
        ABONE OL

        Yakakent Belediyesi, ilçede tehlike oluşturan metruk binaların yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

        Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle vatandaşların can güvenliği açısından tehlike oluşturan metruk binaların yıkımının sürdüğünü söyledi.

        Uzun yıllardır boş kalan, yıkılma tehlikesi bulunan ve yangın ile göçme riski taşıyan binaların yıkımına, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başlandığını belirten Aydoğdu, "İlçemiz sınırları içinde çevre ve görüntü kirliliği yaratan, sosyal tehlike oluşturan bu yapıları temizliyoruz." dedi.

        - Havza'da 4 tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi

        Havza ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında silah ve çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

        Jandarma ekipleri tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışma sonucu C.Y. (60) isimli kişinin silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        C.Y'nin Başpelit Mahallesi'ndeki evinde ve aracında arama yapıldı.

        Aramada, 4 adet tabanca ve 188 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadın müşterileri bayıltıp taciz eden taksicinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        14 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        Kapıda vizenin bilançosu ortaya çıktı
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmış! Anne değil katil!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        G.Saray'a Elye Wahi iddiası!
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Gazze'de ateşkes yakın mı?
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Svap sonuçları çıktı! Sena'yı İbrahim öldürmemiş!
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Ağladıktan 90 dakika sonra gelen mucize
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Filenin 'şalvarlı sultanları'
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Beşiktaş önce satacak, sonra alacak
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!

        Benzer Haberler

        Reeder Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Reeder Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da "Gönülden Türküler" konseri düzenlenecek
        Samsun'da "Gönülden Türküler" konseri düzenlenecek
        Havza'da 50 öğrenciye alışveriş çeki verildi
        Havza'da 50 öğrenciye alışveriş çeki verildi
        Samsun'da "Yalın Dönüşüm Projesi"nin protokolü imzalandı
        Samsun'da "Yalın Dönüşüm Projesi"nin protokolü imzalandı
        Havza'da polisten dolandırıcılık uyarısı
        Havza'da polisten dolandırıcılık uyarısı
        Vezirköprü'de Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser
        Vezirköprü'de Tüketici Hakları Derneği Türk Sanat Müziği Korosu'ndan konser