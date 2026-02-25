Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarını tamamladı

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 16:22
        Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarını tamamladı

        Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında sahasında Shkendija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman, 1 saat sürdü.

        İdmanın basına açık ilk 15 dakikasında kırmızı-beyazlı futbolcular, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı.


        Basına kapalı bölümde ise oyuncuların çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladıkları öğrenildi.

        İdmana sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa katılmadı.

        Samsunspor-Shkendija müsabakası, yarın saat 20.45'te başlayacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

