        Samsun Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Canik ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde meskun mahalde havaya ateş ederek genel güvenliğin tehlikeye atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bölgede çalışma yapan ekipler, silahla havaya ateş eden 2 şüpheliyi tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü.

        Operasyonda 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1508 mermi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

