Samsun'da silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesinde meskun mahalde havaya ateş ederek genel güvenliğin tehlikeye atıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bölgede çalışma yapan ekipler, silahla havaya ateş eden 2 şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, jandarmaya götürüldü. Operasyonda 5 tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 1508 mermi ele geçirildi.

