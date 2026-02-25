Samsun'da araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli yakalandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde araziye çukur kazarak define arayan 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, arazide 6 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur açıldığını tespit etti.



Şüpheliler S.U. (69), İ.B. (47), M.E. (47) ve E.T. (63) kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.



Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.



Bölgede yapılan aramada kazıda kullanılan pek çok alet ele geçirildi.



Zanlıların kazıyı, "Evlerinde kanalizasyon hattı bulunmadığı" gerekçesiyle yaptıklarını öne sürmesi üzerine yapılan araştırmada, kazının herhangi bir altyapı çalışması kapsamında olmadığı belirlendi.

