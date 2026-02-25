Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da bariyere çarpan cipin sürücüsü ile oğlu yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde bariyere çarpan cipte bulunan anne ile oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 13:05
        Alınan bilgiye göre, Zeynep Uğurlu P. (28) idaresindeki 06 DA 3055 plakalı cip, Ankara-Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın sürücüsü ile araçta bulunan 5 yaşındaki oğlu Ertuğrul Habib P. yaralandı.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolunda trafik, Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.

