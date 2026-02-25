Canlı
        Samsun'da "Petek Genç" projesiyle 2 bin 492 öğrenci Akdağ'ı keşfetti

        Samsun'da 2 bin 492 öğrenci, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Petek Genç" gezi programları kapsamında Akdağ Kayak Merkezi'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:57
        Samsun'da "Petek Genç" projesiyle 2 bin 492 öğrenci Akdağ'ı keşfetti

        Samsun'da 2 bin 492 öğrenci, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Petek Genç" gezi programları kapsamında Akdağ Kayak Merkezi'nin doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sosyal yaşamına katkı sunmayı amaçlayan proje kapsamında her mevsim farklı bir rota belirleniyor. Bu yıl kış rotası olarak Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi tercih edildi.

        Ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen gezilere 16-25 yaş aralığında 2 bin 492 öğrenci katıldı. Katılımcılar, kayak ve kızak gibi aktivitelerle kış sporlarını deneyimledi.

        Gençler, program kapsamında ayrıca Ambarköy Açık Hava Müzesi'ni ziyaret ederek, bölgenin tarihi ve kültürel dokusu hakkında bilgi aldı.

        Doğayı, sporu ve kültürü bir araya getiren gezilerde öğrenciler, hem eğlendi hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

