        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, vatandaşların iftar sofralarına konuk oluyor

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, geleneksel hale getirdiği "Çat kapı iftar programı" kapsamında vatandaşların iftar sofralarına konuk olmaya devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca aileleri evlerinde ziyaret eden Sandıkçı, iftar sofralarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Programı bu yıl da sürdürdüklerini belirten Sandıkçı, "Hemşehrilerimizle gönül sofralarında buluşuyor, ramazan ayının bereketine ortak oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürdüklerini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Hemşehrilerimizle iftar sofralarında buluşuyor, mübarek ramazan ayının sevinç ve huzurunu paylaşıyoruz. Çat kapı iftar programımızın ardından teravih namazı buluşmalarımız ve Canik Şehr-i Ramazan Serüveni etkinliklerimizle ailelerimiz ve gençlerimizle bir araya gelmeyi sürdürüyoruz."

        Açıklamada, program kapsamında ilçede ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirildiği belirtildi.

