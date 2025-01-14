Reeder Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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