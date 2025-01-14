Reeder Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı jokerli dar alan oyunla tamamladı.
Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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