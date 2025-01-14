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        Reeder Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:36
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        Reeder Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş ile 18 Ocak Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular, bir günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde basına kapalı olarak çalıştı.

        Teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcular, idmanı jokerli dar alan oyunla tamamladı.

        Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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