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        Samsun'da "Yalın Dönüşüm Projesi"nin protokolü imzalandı

        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen Samsun Model Fabrika arasında hazırlanan Yalın Dönüşüm Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 16:26
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        Samsun'da "Yalın Dönüşüm Projesi"nin protokolü imzalandı
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        Samsun Büyükşehir Belediyesi ile eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen Samsun Model Fabrika arasında hazırlanan Yalın Dönüşüm Projesi'nin protokolü imzalandı.

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, tesiste düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Samsun Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi olarak faaliyet gösteren Samsun Model Fabrika'nın milli teknoloji hamlesinin daha etkin şekilde uygulanmasına olanak sağladığını söyledi.

        Fabrikanın kurum ve işletmelerde, iş yerlerinde verimliliğin artırılması, zamandan tasarruf edilmesi, ihracata yönelik çalışmaların yapılması için sadece Samsun'da değil, bölgede faaliyet gösteren firmalarla protokol yaptığına işaret eden Tavlı, "Samsun Model Fabrika çalışanları, öncelikle protokol yapılan iş yerinde veri analizi ve inceleme yapmakta, sonrasında da iş yerinde dört kişi seçilerek belirli periyotta çalışma yürütmektedir." dedi.

        Büyükşehir Belediyesinin şirketleri olduğundan bahseden Tavlı, "Yalın üretim ve verimlilik konusunda şirketi daha iyi yerlere götürmek için Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibiyle Samsun Model Fabrika'daki uzman arkadaşlarımız ve Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müdürümüzle protokol imzalayacağız. Samsun'umuz, üretimimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ayrıca üretimde verimlilik hedefleyen Samsun'da üretim yapan bütün firma temsilcilerini de Samsun Model Fabrika'mıza bekliyoruz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Merkez OSB Müdürü Hakan Tütüncüoğlu ve Samsun Model Fabrika Müdürü Onur Berberoğlu arasında projenin protokolü imzalandı.

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