Havza'da 50 öğrenciye alışveriş çeki verildi

Samsun'da Havza Muhtarları Derneği tarafından 50 öğrenciye alışveriş çeki verildi.

Dernek üyesi muhtarlar ve yardımsever iş insanlarının destekleriyle hazırlanan toplam 120 bin liralık yardım çekleri, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin tarafından Makbule Yusuf Ölçer Ortaokulu müdür yardımcısı Hikmet Yüksel'e teslim edildi.

Şahin, bir sivil toplum kuruluşu olarak hayatın her alanında faaliyet göstermeye çabaladıklarını dile getirerek, "İhtiyaç sahibi öğrencilerimize bu soğuk günlerde yardımcı olabilmek adına muhtarlarımız ve yardımsever iş insanlarımız ile harekete geçtik, 120 bin liralık yardım bütçesi oluşturduk. Alışveriş çeklerini 50 öğrencimize ulaştırılmak üzere okul idaremize teslim etmenin mutluluğunu yaşamaktayım. Kıymetli muhtarlarıma ve değerli yardımsever iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yüksel de Şahin ile yardımseverlere teşekkür etti.