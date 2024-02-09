Samsunspor, Arbnor Muja'yı renklerine bağladı
Süper Lig ekibi Samsunspor, Antwerp'te forma giyen Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Samsunspor, Antwerp'te forma giyen Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekibi Samsunspor, ara transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Samsunspor, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat Arbnor Muja ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT
2024-02-09 22:29:37
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