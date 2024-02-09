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        Samsunspor, Arbnor Muja'yı renklerine bağladı

        Süper Lig ekibi Samsunspor, Antwerp'te forma giyen Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 22:38 Güncelleme: 09.02.2024 - 22:40
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        Samsunspor, Arbnor Muja'yı renklerine bağladı
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        Süper Lig ekibi Samsunspor, Antwerp'te forma giyen Arnavut sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Süper Lig ekibi Samsunspor, ara transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Samsunspor, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat Arbnor Muja ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. 

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

        2024-02-09 22:29:37

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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