Samsunspor, Arbnor Muja'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekibi Samsunspor, ara transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Samsunspor, Belçika'nın Royal Antwerp takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ kanat Arbnor Muja ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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