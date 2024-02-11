Samsunspor - Fenerbahçe Beko: 75-96
SALON:Mustafa Dağıstanlı
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Göksun Öz
SAMSUNSPOR: Mehmet Batuğ Gür, Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Bora Satır, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Mehmet Öngel, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli
FENERBAHÇE BEKO: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberoviç 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14
1'İNCİ PERİYOT: 24-20
İLK YARI: 40-41
3´ÜNCÜ PERİYOT: 59-76
Basketbol Süper Ligi´nin 20´nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda ligin son sırasında bulunan Samsunspor´u 96-75´lik skorla mağlup ederek, 17'nci galibiyetini elde etti. Samsunspor ise 17'nci kez parkeden mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 18 sayıyla Fenerbahçe Beko'dan Johnathan Motley oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ
2024-02-11 17:41:17
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