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        Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı´na seçildi

        Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Güreşçi Alperen Berber oldu. Son dönemler büyükler kategorisine ilk kez Samsunlu bir sporcu seçilmiş oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:10
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        Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı´na seçildi
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        Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda yer alan isimlerden bir tanesi de Samsun Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Milli Güreşçi Alperen Berber oldu. Son dönemler büyükler kategorisine ilk kez Samsunlu bir sporcu seçilmiş oldu. 

        Milli takımın şu anda en genç sporcusu olan Samsunlu Milli Güreşçi Alperen Berber büyüklerde ilk kez mayo giyecek. Romanya´nın Bükreş kentinde, 12-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Şampiyonası´nda mücadele edecek Grekoromen Milli Takım kadrosu kendine yer bulan ve gelecek vaat eden Milli Güreşçi Alperen Berber´den bir sürpriz bekleniyor. 

        Büyükler Avrupa Şampiyonası´nda grekoromen stilde mücadele edecek Milli Güreşçiler şöyle:

        "55 kg Adem Burak Uzun, 60 kg Kerem Kamal, 63 kg Enes Başar, 67 kg Murat Fırat, 72 kg Selçuk Can, 77 kg Yunus Emre Başar, 82 kg Alperen Berber, 87 kg Ali Cengiz, 97 kg Beytullah Kayışdağ ve 130 kg Rıza Kayaalp."

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

        2024-02-11 13:58:56

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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