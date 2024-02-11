Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki 55 AKJ 165 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Mhd Basel Aljolaji idaresindeki 33 MB 9636 plakalı motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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