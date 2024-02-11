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        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 23:16 Güncelleme: 11.02.2024 - 23:20
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        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Samsun'dan Ordu istikametine giden Remzi V. yönetimindeki 55 AKJ 165 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Mhd Basel Aljolaji idaresindeki 33 MB 9636 plakalı motosikletle DSİ kavşağında çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki Deniz V. ve Nurlana V. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü Mhd Basel Aljolaji hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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