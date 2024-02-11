Samsun'da ahırda çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın söndürüldü.
Ovacık Mahallesi'nde Celal K'ya ait ahşap ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alırken, ahır kullanılmaz hale geldi.
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