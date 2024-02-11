Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Samsun'un Ayvacık ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Şenpınar Mahallesi’nde sürücüsü Ertan K'nın (39) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 55 EJ 728 plakalı motosiklet devrildi.
Yola savrulan ve kafasını beton zemine çarparak ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Ertan K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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