Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ekipler, İlkadım ilçesinde belirledikleri adreslerde yaptıkları aramalarda, 167 kilogram sahte bandrollü tütün, 2 bini doldurulmuş 8 bin 400 sahte bandrollü makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamullerine ait bandrollerin yasa dışı yollarla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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