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        Samsun Otogarı'nda yolcuların ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı

        Samsun Otobüs Terminali'nde yolcuların ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.02.2024 - 19:25
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        Samsun Otogarı'nda yolcuların ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı
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        Samsun Otobüs Terminali'nde yolcuların ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı.

        Samsun Otobüs Terminali'nde farklı tarihlerde iki ayrı kişinin para ve ziynet eşyasını çalan H.Ç. (53) hakkında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Terminaldeki yolculardan farklı tarihlerde, 130 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1200 lira ve çeyrek altını çalan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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