Samsun Otogarı'nda yolcuların ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı

Terminaldeki yolculardan farklı tarihlerde, 130 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1200 lira ve çeyrek altını çalan şüpheli ekiplerce kısa sürede yakalandı.

Samsun Otobüs Terminali'nde farklı tarihlerde iki ayrı kişinin para ve ziynet eşyasını çalan H.Ç. (53) hakkında Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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