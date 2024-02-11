Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Sivas'ta birinci oldu
Sivas'ta düzenlenen Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.
Sivas'ta düzenlenen Genç Kızlar Floor Curling müsabakalarında Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu.
Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri Samsun'u temsilen Sivas'taki turnuvaya katıldı.
Oynadığı müsabakaları kazanan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, grup birincisi olarak Bursa'daki Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
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