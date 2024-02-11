Bafra'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Serkan Y'nin (39) kullandığı 67 SD 905 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Eyüp Yasin T'nin (17) kullandığı 55 AKD 206 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazada yaralanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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