Samsun'da trafik kazası 1 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muammer B'nin (33) yönetimindeki 55 AAK 488 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ş'nin (45) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ömer Ş. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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