Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da trafik kazası 1 yaralı

        Samsun'un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da trafik kazası 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun’un Bafra ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Muammer B'nin (33) yönetimindeki 55 AAK 488 plakalı otomobil, İshaklı Mahallesi Cevher Dudayev Bulvarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Ş'nin (45) kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Ömer Ş. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        Sağanak geri dönüyor! Meteoroloji'den flaş uyarılar
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok
        Takip edilen 60 deniz kaplumbağasının 56'sından sinyal yok

        Benzer Haberler

        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Sivas'ta birinci oldu
        Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Sivas'ta birinci oldu
        Samsunspor - Fenerbahçe Beko: 75-96 
        Samsunspor - Fenerbahçe Beko: 75-96 
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Bafra'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Bafra'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişiye adli kontrol
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişiye adli kontrol
        Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı´na seçildi
        Alperen Berber, Grekoromen Güreş Milli Takımı´na seçildi