Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:MustafaDağıstanlı
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Göksun Öz
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli, Mehmet Batuğ Gür, Bora Satır, Mehmet Öngel
Fenerbahçe Beko: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14
1. periyot: 24-20
Devre: 40-41
3. periyot: 59-76
SAMSUN
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