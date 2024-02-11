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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 17:40 Güncelleme: 11.02.2024 - 17:40
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Göksun Öz

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 3, Kyser 11, Levi 13, Arda Berk Kaya 9, Henry 17, Washington 17, Göktuğ Baş 5, Muhammed Doğan Şenli, Mehmet Batuğ Gür, Bora Satır, Mehmet Öngel

        Fenerbahçe Beko: Motley 18, Şehmus Hazer 15, Sertaç Şanlı 8, Papagiannis 9, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberovic 15, Mert Emre Ekşioğlu 3, Guduric 7, Yam Madar 2, Sestina 14

        1. periyot: 24-20

        Devre: 40-41

        3. periyot: 59-76

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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