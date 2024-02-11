Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da eski tütün depoları "ihracat üssü"ne dönüştü

        EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan eski tütün depolarında kurulan 26 firmadan 18'i, geçen yıl 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:19 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da eski tütün depoları "ihracat üssü"ne dönüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EMRE DİLEK - Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan eski tütün depolarında kurulan 26 firmadan 18'i, geçen yıl 10 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Tekel Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğünce 1978 yılında kullanılmaya başlanan depolar, sigara fabrikasının özelleştirilmesinin ardından 2012'de atıl durumda kaldı.

        Burada bulunan 1000'er metrekarelik 36 depoyu 2021'de satın alan Asım Celal Usta, Elifli Sanayi Sitesi'ni oluşturdu.

        Sitede fabrika kuran 26 firmada 530 kişi istihdam ediliyor. Firmalardan ihracat yapan 18'i, yurt dışına geçen yıl yaklaşık 10 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi.

        Elifli Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Asım Celal Usta, AA muhabirine, Elifli Mahallesi'ndeki depolarda İzmir'den gelen ve bölgede yetişen tütünlerin karıştırılarak işlendiğini ve depolandığını anlattı.

        Depoların 2012'de kapandığını, 2021'e kadar da atıl durumda kaldığını belirten Usta, "2021'de özelleştirme ile depoları satın aldık. İhracat odaklı sanayi sitesi kurmaya çalıştık. Bölgeden ve şehir dışından firmalar geldi. Tütün depolarında bulunan 26 firmamızdan 18'i ihracat yapmaya başladı." dedi.

        Sanayi sitesinde bulunan firmaların çok farklı alanlarda üretim yaptığını ancak yoğunlukla kalıp plastik ve boru yapımı ile tarım ve inşaat sektörüyle ilgili makine üretildiğini ifade eden Usta, Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra Avrupa ülkeleri, İran, Irak, Mısır, Fas, Cezayir ve Filistin gibi 30'a yakın ülkeye ürün satıldığını dile getirdi.

        Elifli Sanayi Sitesi'nde fabrikası bulunan Mehmet Serim de plastik sektöründe 47 yıldır faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Bafra'ya geldiğimizden bugüne kadar 25 ülke ile çalıştık. Filistin de dahil olmak üzere makine yapıp, sattık. Şimdi Azerbaycan'a makine yapıyoruz. Bir ay önce Cezayir'e spiral makinesi teslim ettik. Makinelerimizin yüzde 85'i ihracata çalışmaktadır. Çok nadir de olsa iç piyasadaki büyük firmalara yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        Genel olarak Türk cumhuriyetleri ile Rusya, İran ve Irak'a makine gönderdiklerini vurgulayan Serim, "Cezayir, Ürdün, Mısır, Fas gibi ülkelere de gönderiyoruz. Şu anda yapımı tamamlanan makineleri son kontrollerin ardından Azerbaycan'a göndereceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Borsa İstanbul 2024'te zirveye yerleşti
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        Anne ve iki çocuğunu öldürüp evi havaya uçurmaya çalıştı!
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Samsun'da hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Samsun'da hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Samsun'da araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi
        Samsun'da araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü