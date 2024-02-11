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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 11.02.2024 - 11:28
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

        Ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, hanesine 26 puan yazdırdı.

        Yeni transferler Benito Raman ve Arbnor Muja'nın yarın Karadeniz ekibinde ilk maçlarına çıkması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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