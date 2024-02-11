Samsunspor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi alan kırmızı-beyazlı takım, hanesine 26 puan yazdırdı.
Yeni transferler Benito Raman ve Arbnor Muja'nın yarın Karadeniz ekibinde ilk maçlarına çıkması bekleniyor.
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