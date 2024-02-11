Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde araç içerisinde ruhsatsız silah bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 00:32 Güncelleme: 11.02.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Alaçam ilçesinde araç içerisinde ruhsatsız silah bulundu.

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alparslan Mahallesinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araç içinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

        Şüpheli A.D'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Cimbom tam gaz!
        Cimbom tam gaz!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        "İki artı iki beş etti"
        "İki artı iki beş etti"
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Çanakkale'de motosiklette cinayette 5 gözaltı
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Beşiktaş'tan imza şov!
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Sıcaklık 10 derece düşecek! Batıya sağanak gelecek! Önümüzdeki hafta hava nasıl olacak?
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        İstanbul'da yaşandı! Çöpte bebek!
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz mesajı
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        Buzla kaplı göl! 30 yıldır "Eskimo usulü" balık avlıyor
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        "50 bin liraya temizliğe giderim"
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Ödül kazanan 10 okul filmi
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Otomobil ehliyetine '125 cc' izni
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        GÜNCELLEME - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına...
        GÜNCELLEME - Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına...
        Samsun'da 3 oto hırsızı KGYS görüntüleriyle yakalandı
        Samsun'da 3 oto hırsızı KGYS görüntüleriyle yakalandı
        Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
        Samsun'da asayiş uygulamasında 2 kişi yakalandı
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, kontrol altına alındı
        Kızılırmak Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, kontrol altına alındı