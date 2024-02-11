Samsun'da araçta yapılan aramada ruhsatsız silah ele geçirildi
Samsun'un Alaçam ilçesinde araç içerisinde ruhsatsız silah bulundu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde araç içerisinde ruhsatsız silah bulundu.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Alparslan Mahallesinde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Araç içinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.
Şüpheli A.D'nin (39) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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