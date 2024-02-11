Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Ekipler, Çilehane Mahallesi'nde şüpheli U.S'ye ait ikamette yaptıkları aramada, 38,02 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı, 1 tüfek, 22 dolu fişek, 7 dolu kartuş ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira parayı ele geçirdi.

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