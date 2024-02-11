Samsun'da hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak bir araçla kaçan ve polis tarafından kaçan kablo hırsızı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’un Alaçam ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak bir araçla kaçan ve polis tarafından kaçan kablo hırsızı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları söz konusu aracı durdurup içindeki şüpheli F.D'yi gözaltına almış, sokağa attığı çuvallarda bulunan kesilmiş haldeki 210 kilogram telefon kablosuna da el koymuştu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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