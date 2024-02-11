Samsun'da hırsızlık şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde, jandarmanın uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak bir araçla kaçan ve polis tarafından kaçan kablo hırsızı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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