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        Fabrikada üzerine demir plaka düşen işçi, öldü

        SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir plaka düşen Hidayet Özer (30), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 15.03.2024 - 12:45
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        Fabrikada üzerine demir plaka düşen işçi, öldü
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        SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir plaka düşen Hidayet Özer (30), hayatını kaybetti.

        Olay, önceki gün Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’ndeki otomotiv yedek parça fabrikasında meydana geldi. Hidayet Özer, fabrikada çalışırken üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin demir plakası devrildi. Ağır yaralanan Özer, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

        Tedavisi süren evli ve bir kız babası Özer, bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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