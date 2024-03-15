Fabrikada üzerine demir plaka düşen işçi, öldü
SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir plaka düşen Hidayet Özer (30), hayatını kaybetti.
SAMSUN’un Tekkeköy ilçesinde çalıştığı iş yerinde üzerine demir plaka düşen Hidayet Özer (30), hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi’ndeki otomotiv yedek parça fabrikasında meydana geldi. Hidayet Özer, fabrikada çalışırken üzerine kauçuk enjeksiyon makinesinin demir plakası devrildi. Ağır yaralanan Özer, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Tedavisi süren evli ve bir kız babası Özer, bu sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
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