Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen: 1 puan sevindirici ancak biz 2 puan kaybettik diyoruz

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe karşısında alınan bir puanı değerlendirerek, “Aldığımız 1 puan tabi ki de sevindirici ama biz onu 2 puan kaybettik gibi değerlendiriyoruz. Rakip Fenerbahçe de olsa fark etmez” dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Süper Lig’in 9’ncu haftasında oynadıkları Fenerbahçe maçında galibiyeti kaçırdıkları için fazla mutlu olamadıklarını belirtti. DHA’ya özel açıklamalarda bulunan Veysel Bilen, “İki defa geriye düşmemize rağmen oyuncu kardeşlerimiz ve teknik ekibimiz maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi hiç bırakmadılar. Hatta 2’nci golden sonra takımımız 3’ncü golü bulmak için olan gücüyle mücadele etti. Aldığımız 1 puan tabi ki de sevindirici ama biz onu 2 puan kaybettik gibi değerlendiriyoruz” dedi.

'TÜRK FUTBOLUNA KATKI SAĞLAYAN BİR KARŞILAŞMA OLDUĞU İÇİN MUTLUYUZ' Oynadıkları futbol ile takımları ile gurur duyduklarını belirten Başkan Vekili Veysel Bilen, “Tıklım tıklım dolan bir 19 Mayıs Stadı, şölen havasında geçecek bir futbol atmosferi, seyircinin coşkuyla rakip takım Fenerbahçe taraftarlarının rahatlıkla maçını izleyebileceği, sahada da kıran kırana bir mücadele olacağını tahmin ediyorduk. Nitekim beklentiler doğrultusunda bir maç oldu. Biz maçın öncelikle centilmence ve bütün spor camiasının, en önemlisi televizyon başında maçı izleyen bütün futbolseverlerin mutlu olduğu ve sonuç ne olursa olsun Türk futboluna katkı sağlayan bir karşılaşma olduğu için mutluyuz. Samsunspor sezon başından beri mücadelesini centilmence devam ediyor. Son düdüğe kadar her türlü dış etkenlere rağmen sahada ter döken bu oyuncu kardeşlerimizle ne kadar gurur duysak az. Sezon sonuna kadar inşallah sakatsız, cezasız ve adaletli yönetilen futbol karşılaşmalarıyla hedeflediğimiz noktaya doğru adım adım ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.