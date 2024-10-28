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        FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde 1,5 ay önce FETÖ'den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan (37), 8'inci kattaki evinden atlatarak yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:30
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        FETÖ'den ihraç polis memuru intihar etti
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        SAMSUN’un Atakum ilçesinde 1,5 ay önce FETÖ’den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan (37), 8’inci kattaki evinden atlatarak yaşamına son verdi.

        Olay, bu akşam saatlerinde Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 ay önce FETÖ’den ihraç edilen polis memuru Oğuz Doğan, yaşadığı 8’inci kattaki evinin penceresinden atladı. Ağır yaralanan Doğan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Doğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ordu’nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Doğan’ın evli ve bir çocuk babası olduğu, ihraç edildikten sonra ise emlak işine girdiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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