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        Hafif ticari aracın geri manevra sırasında çarptığı yaya, öldü

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı Mesut Bahar (71), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:46 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:50
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        Hafif ticari aracın geri manevra sırasında çarptığı yaya, öldü
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde geri manevra yapan hafif ticari aracın çarptığı Mesut Bahar (71), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü S.A. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaza, 10 Kasım’da İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı’nda meydana geldi. S.A.’nın (31) geri manevra yaptığı Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafif ticari araç, arkadaki Mesut Bahar’a çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bahar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü S.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        YİNE ADLİ KONTROLLE SERBEST

        Hastanedeki tedavisi süren Mesut Bahar dün akşam hayatını kaybetti. Bunun üzerine sürücü S.A., savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Bu sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A., yine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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