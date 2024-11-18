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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:19 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:25
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden Y.O. (28) tutuklandı, E.K. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesindeki belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 134 gram metamfetamin, 1,05 gram kannabionid, 11 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 31 bin 500 lira ele geçirildi. Olayla ilgili Y.O. ve E.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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