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        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:50
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        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 30 Kasım Cumartesi günü sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular dar alan oyun çalışması yaptı. Antrenman çift kale taktik çalışmasıyla son buldu. Kırmızı-beyazlılar, Bodrum FK hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        OZAN ERGÜN DÜDÜK ÇALACAK

        30 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan Samsunspor – Bodrum FK maçını hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Raşit Yorgancılar olacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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