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        Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası Samsun'da yapılacak

        SAMSUN Bowling Akademi'nin ev sahipliğinde 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası Samsun'da yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:16
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        Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası Samsun'da yapılacak
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        SAMSUN Bowling Akademi’nin ev sahipliğinde 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası Samsun’da yapılacak.

        32 ülkenin katılacağı Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonun yoğun çalışmaları ardından Samsun’a kazandırıldı. Şampiyonanın 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacağını belirten Samsun Bowling Akademi Genel Müdürü Güngör Doğanay, “Avrupa Bowling Gençler Şampiyonası 38 hattı ile Türkiye’nin en büyüğü olma ünvanına sahip Samsun Bowling Akademimizde yapılacak. Şampiyonaya 32 ülkeden 400 sporcu, antrenör ve idaresi katılacak. Bu şampiyona, 2017 yılında şehrimizde gerçekleşen 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarından sonra en büyük uluslararası Bowling Şampiyonası olma özelliğini taşıyacak” dedi.

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