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        Savcı, zabıta cinayetinde 2 sanık için müebbet hapis istedi

        SAMSUN'da zabıta memuru Selçuk Kurt'u (35) 'muhtarlık seçimi' tartışmasında tabancayla vurarak öldüren Recep Soylu (37) ile onu azmettirdiği öne sürülen İsmail Şanlı'nın (36) tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 10.01.2025 - 17:05
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        Savcı, zabıta cinayetinde 2 sanık için müebbet hapis istedi
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        SAMSUN’da zabıta memuru Selçuk Kurt’u (35) 'muhtarlık seçimi' tartışmasında tabancayla vurarak öldüren Recep Soylu (37) ile onu azmettirdiği öne sürülen İsmail Şanlı’nın (36) tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını verdi. Mütalaada, İsmail Şanlı ile Recep Soylu’nun ‘İştirak halinde adam öldürme’ suçundan müebbet hapsi talep edildi.

        Olay, 29 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşürken, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep Soylu inip Kurt'a tabancayla 2 el ateş etti. Soylu, aynı otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis, bir kurumda işçi olarak çalışan eski uzman çavuş İsmail Şanlı ile güvenlik görevlisi Recep Soylu’yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Recep Soylu ve İsmail Şanlı hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Recep Soylu ile İsmail Şanlı, Selçuk Kurt’un eşi Özlem Kurt ve taraf avukatları katıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu yargılanan Recep Soylu ve İsmail Şanlı’nın ‘İştirak halinde adam öldürme’ suçundan müebbet hapsini talep etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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