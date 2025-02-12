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        Böbreğiyle kızına ikinci kez hayat verdi

        ORDU'da böbrek yetmezliği hastası Azra Elif Yeşil (8), annesi Tuğçe Yeşil'den (35) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:39 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:45
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        Böbreğiyle kızına ikinci kez hayat verdi
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        ORDU’da böbrek yetmezliği hastası Azra Elif Yeşil (8), annesi Tuğçe Yeşil’den (35) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Tuğçe Yeşil, “Muhteşem bir şey. 3 tane böbreğim olmuş olsaydı, diğer evladımın da ihtiyacı olsaydı düşünmeden aynı şeyi yapardım. Kızımın şu anda sağlığı daha iyi” dedi.

        Ordu’da 2 çocuk sahibi Fazlı ve Tuğçe Yeşil çifti, kızları Azra Elif henüz 6 günlükten rahatsızlanınca hastaneye götürdü. Burada Azra Elif’e ilk olarak idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Daha sonra yapılan tetkiklerde ise Azra Elif’in böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.

        İlerleyen dönemde durumu kötüleşince Azra Elif, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Azra Elif için annesi Tuğçe Yeşil, donör olmak istedi. Yapılan tetkiklerde dokular uyuşunca nakle karar verildi. 4 gün önce yapılan ameliyatla Tuğçe Yeşil’den alınan böbrek, kızına nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Azra Elif, sağlığına kavuştu.

        Kızının rahatsızlığı nedeniyle yıllardır mücadele ettiklerini söyleyen Tuğçe Yeşil, “Sonunda da çok şükür naklimizi gerçekleştirdik. Genel bir rahatsızlığı yoktu ama diğer çocuklar gibi gribi veya enfeksiyonu daha uzun süreli atlatıyordu. Koşmalarında da normal çocuklardan önce yoruluyordu. Nakil olmasını çok istiyorduk o da bu güneymiş. Biz de çok zorlandık. Hastalıklarında biz de çok üzüldük, ağladık ama güçlü olduk ve sonunda da başardık” dedi.

        BİZ İYİ OLACAĞIZ

        Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Tuğçe Yeşil, “Muhteşem bir şey. 3 tane böbreğim olmuş olsaydı, diğer evladımın da ihtiyacı olsaydı düşünmeden aynı şeyi yapardım. Kızımın şu anda sağlığı daha iyi. Ten renginin yerine geldiğini görüyorum. Biraz daha enerjik olduğunu gözlemledim. Kızıma böbreğimi vereceğim zaman ona oyun gibi geliyordu. ‘Anne senin böbreğini alacaklar, bana takacaklar, biz iyi olacağız’ diyordu. Azra zaten hep olumlu bir çocuktu. Asla olumsuz olmadı. Olayın hep bilincindeydi” diye konuştu.

        ANNEMİ ÇOK SEVİYORUM

        Sağlık durumunun şu anda çok iyi olduğunu söyleyen Azra Elif Yeşil ise “Annemi çok seviyorum” dedi.

        Nakil hakkında bilgi veren OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Nalçacıoğlu, “Kızımız nakil olalı 4-5 gün oldu. Çok şanslı ki anne uyumlu olduğu için. Hastamız aslında doğuştan itibaren idrar reflüsü. İdrar reflüsü nedeniyle sürekli enfeksiyonları olan buna yönelikte gerekli cerrahi müdahalelere rağmen bazen bu süreçte kronik böbrek hastalığı süreci gelişebiliyor. Artık son döneme girmişti. Bu dönemde de ailesiyle nakil işlemlerini konuşmaya ve diyaliz sürecini paylaşmaya başlıyoruz. Şanslı ki hastamız hiç diyalize girmeden nakil süreçlerini hızlandırdık. Kendi hastanemizde çok başarılı ekiple birlikte operasyon gerçekleşti. Hastamız sağlıklı bir şeklide bugün taburcu olacak. Doğuştan böbrek rahatsızlığı ile gelen hastalarda muhakkak bir çocuk nefroloji takiplerine girmeleri ve takiplerini devam ettirmeleri gerekli durumda da nakil açısından bizimle paylaşmalarını öneriyoruz” diye konuştu.

        OMÜ Tıp Fakültesi Üroloji Bölümü Araştırma Görevlisi Asistan Dr. Abdulmetin Ergün ise “Elif, 1,5 seneden beri konulmuş olan son dönem böbrek yetmezliği nedeniyle nakil listemizdeydi ve uygunluğu onaylandıktan sonra annesinden böbreği alınmak üzere servisimize yatırıldı. İlerleyen süreçlerde de 2 saatlik başarılı geçen bir operasyonla daha sonrasındaki kontrollerinde böbrek değerleri düzeldi. Bizim açımızdan da yüz güldürücü bir sonuç aldığımızı düşünüyoruz. Buradan öncelikle multidisipliner yani birçok bölümün beraber çalıştığı bir vaka oldu. Nakil vakaları böyledir” dedi.

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