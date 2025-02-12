Böbreğiyle kızına ikinci kez hayat verdi

ORDU’da böbrek yetmezliği hastası Azra Elif Yeşil (8), annesi Tuğçe Yeşil’den (35) nakledilen böbrekle sağlığına kavuştu. Tuğçe Yeşil, “Muhteşem bir şey. 3 tane böbreğim olmuş olsaydı, diğer evladımın da ihtiyacı olsaydı düşünmeden aynı şeyi yapardım. Kızımın şu anda sağlığı daha iyi” dedi.

Ordu’da 2 çocuk sahibi Fazlı ve Tuğçe Yeşil çifti, kızları Azra Elif henüz 6 günlükten rahatsızlanınca hastaneye götürdü. Burada Azra Elif’e ilk olarak idrar yolu enfeksiyonu teşhisi konuldu. Daha sonra yapılan tetkiklerde ise Azra Elif’in böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.

İlerleyen dönemde durumu kötüleşince Azra Elif, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Azra Elif için annesi Tuğçe Yeşil, donör olmak istedi. Yapılan tetkiklerde dokular uyuşunca nakle karar verildi. 4 gün önce yapılan ameliyatla Tuğçe Yeşil’den alınan böbrek, kızına nakledildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Azra Elif, sağlığına kavuştu.

Kızının rahatsızlığı nedeniyle yıllardır mücadele ettiklerini söyleyen Tuğçe Yeşil, “Sonunda da çok şükür naklimizi gerçekleştirdik. Genel bir rahatsızlığı yoktu ama diğer çocuklar gibi gribi veya enfeksiyonu daha uzun süreli atlatıyordu. Koşmalarında da normal çocuklardan önce yoruluyordu. Nakil olmasını çok istiyorduk o da bu güneymiş. Biz de çok zorlandık. Hastalıklarında biz de çok üzüldük, ağladık ama güçlü olduk ve sonunda da başardık” dedi.

BİZ İYİ OLACAĞIZ

Kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade eden Tuğçe Yeşil, “Muhteşem bir şey. 3 tane böbreğim olmuş olsaydı, diğer evladımın da ihtiyacı olsaydı düşünmeden aynı şeyi yapardım. Kızımın şu anda sağlığı daha iyi. Ten renginin yerine geldiğini görüyorum. Biraz daha enerjik olduğunu gözlemledim. Kızıma böbreğimi vereceğim zaman ona oyun gibi geliyordu. ‘Anne senin böbreğini alacaklar, bana takacaklar, biz iyi olacağız’ diyordu. Azra zaten hep olumlu bir çocuktu. Asla olumsuz olmadı. Olayın hep bilincindeydi” diye konuştu.