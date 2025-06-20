Prof. Dr. Terzi: Yapay zekayı eğiterek nörolojik hastalıklarda hızlı teşhisi hedefliyoruz

–SAMSUNOndokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, nörobilim lisansüstü öğrencileri ve mühendislik fakültesiyle birlikte yapay zekayı eğitmeyi amaçladıklarını söyledi. Prof. Dr. Terzi, "Yapay zeka, MR veya kan testleri gibi tanı araçlarımızın yanında doktorların karar verme sürecini destekleyerek, erken ve doğru tanı konmasına olanak tanıyor. Böylece her hastanın tedavi sürecini kendi özel durumuna göre planlayabiliyoruz" dedi.

Tıp alanında yapay zeka, makine öğrenimi ve dijital teknolojilerin gelişimine büyük önem verdiklerini belirten Prof. Dr. Murat Terzi, "Son yıllarda bu alandaki çalışmalar hızla artarken, biz de OMÜ'de özellikle nörobilim ve nöroloji alanında yapay zeka uygulamaları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Amacımız, hastalıkların erken tanısını koymak ve hastalığın seyrini bireyselleştirerek, kişiye özel tanı ve tedavi yöntemleri geliştirmek. Bu doğrultuda hastaların beyin MR’ları ve omurilik MR’larının görüntü analizlerini yapıyoruz. Görüntüleme yöntemleri sayesinde beyin damar tıkanıklığı mı, multiple skleroz (MS) gibi hastalıklar mı olduğu gibi teşhisleri daha hızlı ve doğru koymayı hedefliyoruz" diye konuştu.