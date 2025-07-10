Otomobil beton bariyere çarptı, alkollü sürücü ağır yaralandı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada sürücü M.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.A’nın yapılan kontrollerde 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

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