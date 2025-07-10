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        Otomobil beton bariyere çarptı, alkollü sürücü ağır yaralandı

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 13:49 Güncelleme: 10.07.2025 - 13:55
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        Otomobil beton bariyere çarptı, alkollü sürücü ağır yaralandı
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        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü M.A. (37) ağır yaralandı. 1.18 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A., hastanede tedaviye alındı.

        Kaza, saat 03.30 sıralarında Vezirköprü ilçesi Yağınözü Mahallesi’nde meydana geldi. M.A.’nın kontrolünü yitirdiği otomobil, beton bariyere çarptı. Kazada sürücü M.A., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.A’nın yapılan kontrollerde 1.18 promil alkollü olduğu tespit edildi.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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