Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da devam ediyor

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SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sürüyor.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona, 120 kulüpten 601 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın dördüncü gününde makaralı yay takım final atışları yapıldı.

Makaralı yay erkeklerde Vira Okçuluk Spor Kulübü, kadınlarda ise Okçular Vakfı Spor Kulübü altın madalya kazandı.

21 yaş altında erkeklerde Samsun Okçuluk Gençlik Spor Kulübü, kadınlarda ise Vedat Erbay Spor Akademisi birinciliği elde etti.

Şampiyona yarın makaralı yay bireysel final atışları ile sona erecek.





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