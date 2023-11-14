19 Mayıs Belediyespor'dan Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek final başarısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde 19 Mayıs Belediyespor Kulübü, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Galip Dere Plajı'nda 6-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve Ercişspor'un şampiyonluğuyla tamamlanan organizasyonda 19 Mayıs Belediyespor Kulübü, çeyrek finalde Gümüldürspor'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

19 Mayıs Belediyespor takım kaptanı Fatih Dalkıran, 19 Mayıs Belediyesinin desteğiyle plaj futbolunu geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yeni kurulan bir takımız ve bu tarz organizasyonda çeyrek finale çıkmamız bizim için güzel bir sonuç. Gelecek turnuvalara daha iyi hazırlanarak şampiyonluklar yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.