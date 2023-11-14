Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        19 Mayıs Belediyespor'dan Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek final başarısı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde 19 Mayıs Belediyespor Kulübü, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:46 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        19 Mayıs Belediyespor'dan Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde çeyrek final başarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri'nde 19 Mayıs Belediyespor Kulübü, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

        Galip Dere Plajı'nda 6-12 Kasım tarihlerinde düzenlenen ve Ercişspor'un şampiyonluğuyla tamamlanan organizasyonda 19 Mayıs Belediyespor Kulübü, çeyrek finalde Gümüldürspor'a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

        19 Mayıs Belediyespor takım kaptanı Fatih Dalkıran, 19 Mayıs Belediyesinin desteğiyle plaj futbolunu geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Yeni kurulan bir takımız ve bu tarz organizasyonda çeyrek finale çıkmamız bizim için güzel bir sonuç. Gelecek turnuvalara daha iyi hazırlanarak şampiyonluklar yaşamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        Site yöneticisini kemerle boğdu! Savunması "Pes" dedirtti!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Samsun'da "Turizm Master Planı Arama Konferansı"
        Samsun'da "Turizm Master Planı Arama Konferansı"
        Tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 kişi yakalandı
        Tırların dorselerinden mazot ve çeşitli eşyalar çalan 6 kişi yakalandı
        19 Mayıs ilçesinde üreticilere kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili eğit...
        19 Mayıs ilçesinde üreticilere kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili eğit...
        TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere 3 ilde operasyon: 6 gözaltı
        TIR'lardan hırsızlık yapan şüphelilere 3 ilde operasyon: 6 gözaltı
        Köy okulu öğrencileri ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti
        Köy okulu öğrencileri ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etti
        Samsun'un tarih ve kültür turizmi ile arkeolojisi değerlendirildi
        Samsun'un tarih ve kültür turizmi ile arkeolojisi değerlendirildi