Samsun'da 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis cezası olan A.E.Ü'yü ilçe merkezinde yakaladı.

A.E.Ü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.